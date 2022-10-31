Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи

Целью встречи будет обсуждение перспектив мирного договора между Баку и Ереваном

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Сочи соберет за столом переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

Трехстороннему саммиту будут предшествовать отдельные беседы президента РФ с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Будут обсуждены также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу по инициативе Пашиняна в формате видеоконференции состоялся внеочередной саммит ОДКБ, центральной темой которого стало обсуждение "совместных мер по оказанию помощи Армении" после последнего обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Обострение обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже несколько дней. Ереван заявляет об атаке территории Армении со стороны Азербайджана. Действия разворачиваются за пределами Нагорного Карабаха. При этом и Армения, и Азербайджан утверждают, что в обострении виновна другая сторона, чтобы сорвать переговоры о судьбе спорной территории.

Выступая на встрече глав государств ОДКБ, Путин заверил, что "Россия делает все возможное для нормализации армяно-азербайджанских отношений", и напомнил, что "Россия традиционно с давних времен поддерживала Армению в обеспечении безопасности ее народа".

Путин выразил уверенность, что только последовательное выполнение положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана позволит выйти на заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

Президент РФ отметил, что "за счёт последовательного выполнения этих договорённостей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном". "Вопрос - как найти эти решения, это все непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", - сказал Путин.

Днем ранее, на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай", президент России более конкретно изложил свою позицию по армяно-азербайджанскому урегулированию, заявив, что считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и поддержит любой его вариант, который выберет армянский народ и руководство.

"В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только "за". Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора... Так называемый "вашингтонский", насколько я себе понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну, если Армения так считает - ну пожалуйста", - сказал Путин.

Он добавил, что, "безусловно, надо договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны - для Азербайджана, (...) но Армения является нашим стратегическим партнером, союзником, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения".

В свою очередь Пашинян 28 октября - в день созыва саммита ОДКБ - написал в соцсетях, что подтвердит в Сочи готовность работать над нормализацией отношений с Баку на основе предложенных Россией базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Он также выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца 2022 года, чему, по его словам, должно предшествовать завершение работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Если учесть, что в Праге (встреча в начале октября Алиева, Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Европейского совета Шарля Мишеля) достигнута договоренность о том, что этот процесс будет осуществлен на основе границ 1991 года, то это может быть реальностью. Эти границы известны. Должен быть начат диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который должен быть видимым на международном уровне. Это очень важное обстоятельство для защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, должны быть видимые механизмы. Буду рад, если нам удастся это сделать. Мы готовы приложить максимальные усилия, чтобы это произошло", - сказал Пашинян, выступая в минувшую среду в парламенте страны.

Ранее азербайджанская сторона заявила, что представила Армении 2 октября "расширенные элементы" по мирному договору и армянская сторона "взяла время на ознакомление с ними". Об этом 14 октября сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече с главами МИД РФ и Армении.

Министр отметил, что расширенные элементы дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Байрамов уточнил, что базовые принципы мирного договора были переданы Армении еще в феврале текущего года.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в прогрессе на переговорах с Арменией, в частности, по заключению мирного договора, открытию коммуникаций и делимитации азербайджано-армянской государственной границы.

В тот же день стало известно, что вопросы заключения мирного договора между Баку и Ереваном в конце сентября обсуждались в Вашингтоне - секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как пояснил Григорян в интервью общественному телевидению Армении, речь шла о том, чтобы "до конца года иметь договор, а также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года".