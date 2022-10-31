Болсонару опережает Лулу да Силву на выборах в Бразилии после обработки 23,7% бюллетеней

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару незначительно опережает своего соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву во втором туре выборов главы государства после обработки 23,7% бюллетеней.

Так, согласно данным избиркома, публикуемым бразильскими СМИ, у Болсонару пока что 51,3% голосов, а у Лулы да Силвы - 48,7%.

До второго тура опросы показывали, что победить на выборах должен кандидат от находящихся в оппозиции левых: экс-президент Лула да Силва. Болсонару же - представитель правых политических сил.