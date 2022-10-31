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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Совместные учения ВВС Южной Кореи и США начались в районе Корейского полуострова

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Первые за последние пять лет крупные совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm начались в понедельник, сообщило агентство "Ренхап".

В них принимают участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки.

Союзники "стремятся усилить сдерживание нарастающих северокорейских угроз", отмечает агентство, ссылаясь на заявления местных чиновников.

Со стороны ВВС Южной Кореи в маневрах задействованы около 140 самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35A, а также самолеты F-15K и KF-16. ВВС США представлены 100 единицами техники, включая истребители-невидимки F-35B, базирующиеся на японском острове Окинава, и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18.

В сообщении говорится, что в учениях примет участие также многоцелевой транспортный танкер KC-30A ВВС Австралии.

В ходе учений планируется выполнить в общей сложности более 1,6 тыс. боевых вылетов, информирует "Ренхап".

Южная Корея США
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