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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон об ответе на учения ВВС Южной Кореи и США

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея предупредила во вторник, что может предпринять решительные меры в ответ на проведение Южной Кореей и США совместных военно-воздушных учений, которые начались в понедельник.

"Это агрессивные военные учения, направленные, главным образом, на отработку нанесения ударов по стратегическим целям КНДР в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове", - говорится в распространенном Центральным информационным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении представителя МИД КНДР.

Дипломат предупредил, что Пхеньян "готов принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз".

"Если США будут продолжать упорствовать в серьезных военных провокациях, КНДР примет более мощные ответные меры", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, первые за последние пять лет крупные совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm начались в понедельник. В них принимают участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки.

Со стороны ВВС Южной Кореи в маневрах задействованы около 140 самолетов, среди которых истребители-невидимки F-35A, а также самолеты F-15K и KF-16. ВВС США представлены 100 единицами техники, включая истребители-невидимки F-35B, базирующиеся на японском острове Окинава, и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18. В ходе учений планируется выполнить в общей сложности более 1,6 тыс. боевых вылетов.

Союзники "стремятся усилить сдерживание нарастающих северокорейских угроз", отметило агентство, ссылаясь на заявления местных чиновников.

КНДР Южная Корея США
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