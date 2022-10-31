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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

На Филиппинах не менее 105 человек погибли из-за урагана "Нальгае"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - На Филиппинах не менее 105 человек погибли и еще десятки числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма "Нальгае", который вызвал мощные ливни, стремительные наводнения и оползни, сообщает АР. Агентство назвало "Нальгае" одним из самых разрушительных штормов года для региона.

По меньшей мере 53 человека погибли в провинции Магинданао в восточной части острова Минданао.

Правительство страны сообщило о 98 погибших, губернаторы трех провинций сообщили еще о семи. Травмы получили не менее 69 человек, 63 пропали без вести.

В деревне Кусьонг в Магинданао под оползень попали от 80 до 100 человек, целые семьи, так что там некому было составлять поименные списки пропавших, заявил местный министр внутренних дел Нагиб Синаримбо. Эти данные в общую статистику пока не включены. Население деревни ежегодно проводило учения на случай цунами после стихийного бедствия 1976 года, но не готовилось к сходу земли и потоков воды с ближайших гор. Услышав сигналы тревоги, люди побежали к церкви на возвышенной местности, и там их накрыл оползень.

В зонах затопления оказались почти 1,9 млн человек, более чем 975 тысячам пришлось эвакуироваться. Пострадали 4100 жилых домов, одни оказались под оползнем, другие смывало потоками. Также были уничтожены 16 260 га посевов.

Филиппины Минданао Магинданао Кусьонг
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