Более 40 человек стали жертвами наводнений и оползней на Филиппинах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число жертв наводнений и оползней из-за ливней на юге Филиппин с вечера четверга превысило 40 человек.

По данным Associated Press, погибли 47 человек, из них минимум 42 - на острове Минданао. CNN сообщает о 45 погибших.

Накануне сообщалось о 31 жертве наводнений.

Ранее на этой неделе на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки сильнее всего ощущались на острове Лусон на севере Филиппин, в частности, в столице страны Маниле.