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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Более 30 человек погибли из-за наводнений и оползней на юге Филиппин

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 31 человек погиб в результате наводнений и схода оползней на юге Филиппин, сообщают в пятницу местные СМИ.

Спасательные службы продолжают поисковые работы и не исключают увеличения числа жертв.

Наводнения, вызвавшие сход оползней, зафиксированы в ряде районов острова Минданао. Накануне на юге страны начались сильные проливные дожди.

Ранее на этой неделе на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки сильнее всего ощущались на острове Лусон на севере Филиппин, в частности, в столице страны Маниле.

Филиппины
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