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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Алиев рассчитывает на дальнейшую роль РФ в нормализации армяно-азербайджанских отношений

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за высокую оценку российской роли в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта; Алиев заявил, что рассчитывает и дальше на активную роль России в этом процессе.

"Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметно важную роль в урегулировании конфликта, и сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен", - сказал Путин на встрече с Алиевым.

Кроме того, президент России отметил прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана, но указал на необходимость придать дополнительный импульс этой работе.

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Целью встреч в понедельник Путин назвал обеспечение договоренностей по армяно-азербайджанскому урегулированию, достигнутых в 2020 и 2021 годах, и поиск решений остающихся вопросов.

В свою очередь президент Азербайджана выразил благодарность Путину за роль в урегулировании карабахского конфликта и в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Конечно, мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе", - сказал он.

"Карабахский конфликт - это уже история. Он был решен два года назад. В этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация армяно-азербайджанских отношений - тот формат, который требует очень серьезных шагов. Рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в достижении этих целей", - добавил Алиев.

Владимир Путин Ильхам Алиев Армения Азербайджан
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