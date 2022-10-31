Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном удалось согласовать совместное заявление.

"Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - сказал Путин, открывая официальную часть трехстороннего саммита.

До этого главы трех государств общались в неформальной обстановке, без прессы.

Путин подчеркнул: "Тем не менее, я согласен с общей оценкой, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом".

"Когда я говорю "в целом", то я имею в виду и текущие события, и события, которые произошли два года назад (...) Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться о будущем наших всех стран", - сказал президент РФ.

Он пояснил, что имеет в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона, потому что, по словам Путина, "в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории".

"Россия со своей стороны будет делать все, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто", - заверил российский лидер, поблагодарив премьера Армении и президента Азербайджана "за сегодняшнюю дискуссию".

По словам президента РФ, стороны условились, что "будут в контакте, будут продолжать этот диалог, и будут продолжать поиск решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом долго длящемся конфликте".