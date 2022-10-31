Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном удалось согласовать совместное заявление.

"Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - сказал Путин, открывая официальную часть трехстороннего саммита.

До этого главы трех государств общались в неформальной обстановке, без прессы.

В миреАлиев рассчитывает на дальнейшую роль РФ в нормализации армяно-азербайджанских отношенийЧитать подробнее

Путин подчеркнул: "Тем не менее, я согласен с общей оценкой, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом".

"Когда я говорю "в целом", то я имею в виду и текущие события, и события, которые произошли два года назад (...) Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться о будущем наших всех стран", - сказал президент РФ.

Он пояснил, что имеет в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона, потому что, по словам Путина, "в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории".

"Россия со своей стороны будет делать все, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто", - заверил российский лидер, поблагодарив премьера Армении и президента Азербайджана "за сегодняшнюю дискуссию".

По словам президента РФ, стороны условились, что "будут в контакте, будут продолжать этот диалог, и будут продолжать поиск решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом долго длящемся конфликте".

Владимир Путин Армения Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

Что произошло за день: понедельник, 31 октября

Росатом получил разрешение на строительство II энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте

Турецкий министр в разговоре с Шойгу призвал РФ пересмотреть решение по "зерновой сделке"

Молдавия выслала российского дипломата

Молдавия выслала российского дипломата

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });