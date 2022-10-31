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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Молдавия выслала российского дипломата

Молдавия выслала российского дипломата
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) объявило о высылке из республики сотрудника посольства России в Кишиневе.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персона нон грата на территории нашей страны представителя посольства РФ в Кишиневе, который обязан покинуть территорию республики Молдова", - сообщила в понедельник вечером пресс-служба МИДЕИ.

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Согласно пресс-релизу, об этом 31 октября сообщили послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, который был вызван в МИДЕИ.

"В ходе беседы (МИДЕИ) подтвердило, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Подчеркивалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны", - отмечает МИДЕИ Молдавии.

Молдавия Россия
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