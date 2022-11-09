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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдавии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В МИД России в среду был вызван посол Молдавии в Российской Федерации Лилиан Дарий, ему вручили ноту министерства об объявлении persona non grata сотрудника молдавского посольства в Москве, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника Посольства России в Молдавии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

МИД РФ Молдавия
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