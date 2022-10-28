"Молдовагаз" заявил о подтверждении "Газпромом" ноябрьских поставок на уровне октября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о подтверждении ПАО "Газпром" о поставках газа в Молдавию в ноябре на том же уровне, что и в октябре – 5,7 млн куб. метров в сутки.

"Хочу сообщить, что ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объёмы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821,58 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в своем телеграм-канале в пятницу.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% – до 5,7 млн куб. м газа в сутки при потребностях в 8,06 млн куб. м. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

По предварительным данным, в ноябре Молдавии необходимо около 13 млн. куб. метров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. При условии сокращения объемов подачи газа, Молдавия столкнется с энергетическим кризисом. Проблему будут решать за счет резервов газа, которых составляют около 95 млн куб. м, а также путем импорта электроэнергии из Румынии и других европейских стран.

Договор между "Газпромом" и "Молдовагаз" вступил в силу с 1 ноября 2022 г. Согласно договору, цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии определяется по специальной формуле. Она составила $450 за 1000 куб. м в ноябре 2021 г., $550 - в декабре, $647 - в январе 2022г., $564 - в феврале, $547 - в марте, $1193 - в апреле, $920 - в мае, $880 - в июне, $980 - в июле, $1458,5 - в августе, $1883 - в сентябре, $1078 - в октябре.