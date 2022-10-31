Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Небензя заявил, что "черноморская инициатива" по вывозу украинского зерна без РФ выполняться не должна

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона рассматривает как необязывающие принятые без ее участия решения в рамках "зерновой сделки" и будет принимать самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром сухогрузов, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, созванном по российской инициативе.

Дипломат подчеркнул, что "принятые без нас решения и меры ни к чему нас не обязывают".

"В то же время, учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором, и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственное прохождение судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", - сообщил Небензя.

Он отметил, что российская сторона "в ближайшее время детализирует выводы и подходы к реализации "зерновой сделки".

В субботу МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в понедельник, что работа его страны в рамках зерновой сделки продолжится, несмотря на приостановку участия в нем России.

ООН Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 31 октября

Росатом получил разрешение на строительство II энергоблока АЭС Эль Дабаа в Египте

Турецкий министр в разговоре с Шойгу призвал РФ пересмотреть решение по "зерновой сделке"

Молдавия выслала российского дипломата

Молдавия выслала российского дипломата

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Песков не прокомментировал сообщения о возможности размещения ядерного оружия в Финляндии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });