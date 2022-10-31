Небензя заявил, что "черноморская инициатива" по вывозу украинского зерна без РФ выполняться не должна

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона рассматривает как необязывающие принятые без ее участия решения в рамках "зерновой сделки" и будет принимать самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром сухогрузов, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля "черноморская инициатива" без нас выполняться не должна", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, созванном по российской инициативе.

Дипломат подчеркнул, что "принятые без нас решения и меры ни к чему нас не обязывают".

"В то же время, учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором, и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственное прохождение судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов", - сообщил Небензя.

Он отметил, что российская сторона "в ближайшее время детализирует выводы и подходы к реализации "зерновой сделки".

В субботу МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в понедельник, что работа его страны в рамках зерновой сделки продолжится, несмотря на приостановку участия в нем России.