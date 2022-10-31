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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что работа в рамках "зерновой сделки" продолжится, несмотря на приостановку участия в ней России, сообщает "Анадолу".

"Турция продолжит предпринимать усилия в рамках "зерновой сделки", несмотря на сомнения, которые есть у России", - цитирует "Анадолу" его слова.

Турецкий лидер заверил, что на данный момент "зерновая сделка" позволила снизить продовольственный кризис - экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

Ранее МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

Турция
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