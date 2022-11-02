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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Пашинян сообщил о предложении РФ отложить решение вопроса Карабаха на неопределенный срок

Премьер Армении заявил, что согласен с мнением Москвы по этому поводу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен с мнением российской стороны о необходимости отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на неопределенный срок.

"Наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, будет правильно, чтобы вопрос статуса Нагорного Карабаха был отложен на неопределенное время, обосновывая это тем, что на данный момент нет возможности найти какой-либо статус, который будет взаимоприемлемым для сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует", - сказал Пашинян в парламенте в среду.

По его словам, есть три компонента решения карабахской проблемы - права армян Нагорного Карабаха, безопасность и статус.

"Мы отложили слово "статус", поскольку согласились с российской стороной, что этот вопрос сейчас не стоит решать, поскольку он приведет к неизбежному кризису", - отметил премьер Армении.

Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах
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