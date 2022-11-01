Лавров поставил вопрос о гарантиях неиспользования "зернового коридора" в военных целях

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В понедельник состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщил МИД России.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г.Севастополь", - говорится в сообщении.

"В ходе беседы С.В.Лавров обозначил необходимость обеспечить получение гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации. Только при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что "стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетной сделки в части, касающейся российских удобрений и сельхозпродукции".

Кроме того, министры обсудили шаги по содействию стабилизации на Южном Кавказе, информирует МИД РФ.

Ранее турецкая сторона также сообщила, что Чавушоглу в телефонном разговоре с Лавровым обсудил зерновой коридор и "последние события на Кавказе".