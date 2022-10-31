Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым зерновой коридор

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым черноморский зерновой коридор и ситуацию на Кавказе, сообщает в понедельник телеканал TRT World News.

"Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил зерновой коридор, последние события на Кавказе", - сообщает TRT World News.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в "зерновой сделке", сославшись на недавние атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, ответственность за которые Минобороны РФ возложило на Украину.