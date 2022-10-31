Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым зерновой коридор

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым черноморский зерновой коридор и ситуацию на Кавказе, сообщает в понедельник телеканал TRT World News.

"Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил зерновой коридор, последние события на Кавказе", - сообщает TRT World News.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в "зерновой сделке", сославшись на недавние атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, ответственность за которые Минобороны РФ возложило на Украину.

Турция Россия Украина Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МАГАТЭ приступило к проверкам на двух атомных объектах Украины

Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности из-за действий Киева

Что произошло за день: понедельник, 31 октября

Росатом получил разрешение на строительство II энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте

Турецкий министр в разговоре с Шойгу призвал РФ пересмотреть решение по "зерновой сделке"

Молдавия выслала российского дипломата

Молдавия выслала российского дипломата

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });