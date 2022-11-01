Эрдоган в разговоре с Путиным призвал к сотрудничеству по "зерновой сделке"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости создания "атмосферы сотрудничества" для разрешения ситуации с "зерновой сделкой", сообщает агентство "Анадолу".

"Эрдоган в беседе с Путиным выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна", - указано в сообщении агентства.

Согласно сообщению "Анадолу", Эрдоган также отметил, что решение этого вопроса поспособствовало бы "шагам для возвращения к переговорам между Москвой и Киевом" по украинскому кризису в целом.

Ранее в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря Организации о приостановке участия России в "зерновой сделке".