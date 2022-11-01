Модуль "Мэньтянь" пристыковался к Национальной орбитальной станции Китая

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Лабораторный модуль "Мэньтянь" состыковался с Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" и вошел в состав ее орбитальной группировки, сообщило в понедельник Управление пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Лабораторный модуль "Мэньтянь" сблизился с космической станцией и состыковался с ней", - говорится в сообщении управления.

Стыковка с базовым модулем станции "Тяньхэ" была осуществлена 1 ноября в 04:27 по пекинскому времени (31 октября в 23:27 по московскому времени).

Впоследствии, по плану CMSA, "Мэньтянь" будет перенесен автоматической рукой-манипулятором к боковому порту. В итоге конфигурация станции из трех модулей будет напоминать по форме букву "Т".

Запуск модуля был осуществлен с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, в понедельник в 15:37 по Пекинскому времени (в 10:37 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

Модуль длиной почти 18 м и весом 23 тонны состоит из четырех отсеков: рабочего пространства со стойками для экспериментов, отсека для хранения полезной нагрузки, разгерметизированного шлюзового отсека, с помощью которого астронавты смогут размещать эксперименты на подвесных платформах снаружи станции, не выходя в открытый космос, и служебного отсека, где находятся солнечные батареи и установлено оборудование для связи с Землей.

Также, по данным управления, с помощью нового шлюзового отсека Китай сможет выводить в космос спутники малого размера - забирать и затем направлять полезную нагрузку будет малая роботизированная рука-манипулятор.

Планируется, что в модуле тайконавты смогут проводить медико-биологические исследования, а также эксперименты в областях физики жидкостей, материаловедения и авиационно-космической медицины в условиях невесомости.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года, а в июле этого года на станцию прибыл экспериментальный модуль "Вэньтянь".

После интеграции "Мэньтяня" этап строительства станции будет завершен и начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2023 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого достигает 2 м. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере.