Китайская ракета "Чанчжэн-5B" стартовала к национальной станции с модулем "Мэньтянь"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" в понедельник стартовала к Национальной орбитальной станции "Тяньгун" с лабораторным модулем "Мэньтянь", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчань, расположенного на острове Хайнань, в 15:37 по Пекинскому времени (в 10:37 по Москве).

После выведения на орбиту "Мэньтянь" продолжит автономный полет к станции и затем в автоматическом режиме пристыкуется к переднему порту базового модуля "Тяньхэ".

Впоследствии он будет перенесен автоматической рукой-манипулятором к боковому порту. В итоге конфигурация станции из трех модулей будет напоминать по форме букву "Т".

Модуль длиной почти 18 метров и весом 23 тонны состоит из четырех отсеков: рабочего пространства со стойками для экспериментов, отсека для хранения полезной нагрузки, разгерметизированного шлюзового отсека, с помощью которого тайконавты смогут размещать эксперименты на подвесных платформах снаружи станции, не выходя в открытый космос, и служебного отсека, на котором размещены солнечные батареи и установлено оборудование для связи с Землей.

Также, по данным Управления пилотируемых полетов КНР (CMSA), с помощью нового шлюзового отсека Китай сможет выводить в космос спутники малого размера – забирать и затем направлять полезную нагрузку будет малая роботизированная рука-манипулятор.

Планируется, что в модуле тайконавты смогут проводить медико-биологические исследования, эксперименты в областях физики жидкостей, материаловедения и авиационно-космической медицины в условиях невесомости.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года, а в июле этого года на станцию прибыл экспериментальный модуль "Вэньтянь".

После интеграции "Мэньтяня" этап строительства станции будет завершен и начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2023 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере тайконавта.