КНДР осуществила очередной ракетный пуск

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Пока что ОКНШ не приводит каких-либо подробностей, касающихся очередного ракетного пуска.

Агентство обращает внимание, что пуск совпал по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Как сообщалось, первые за последние пять лет крупные совместные американо-южнокорейские военно-воздушные учения Vigilant Storm начались в понедельник.

В них принимают участие более 240 самолетов, в том числе модернизированные самолеты-невидимки, в ходе учений планируется выполнить в общей сложности более 1,6 тысячи боевых вылетов.

Союзники "стремятся усилить сдерживание нарастающих северокорейских угроз", отмечало агентство "Ренхап", ссылаясь на заявления местных чиновников.

Пхеньян накануне предупредил, что может предпринять решительные меры в ответ на проведение учений.

"Это агрессивные военные учения, направленные, главным образом, на отработку нанесения ударов по стратегическим целям КНДР в случае непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове", - говорилось в распространенном Центральным информационным агентством Кореи заявлении представителя МИД КНДР.

"Если США будут продолжать упорствовать в серьезных военных провокациях, КНДР примет более мощные ответные меры", - указывалось в сообщении.