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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Саудовская Аравия назвала имена астронавтов для отправки на МКС весной этого года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия обнародовала имена двух астронавтов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) весной 2023 года в рамках второй миссии частных астронавтов компании Axiom Space, сообщило в воскресенье Саудовское агентство новостей.

"Королевство Саудовская Аравия сегодня объявляет об отправке первых саудовских астронавта-женщины и астронавта-мужчины Райяны Барнави и Али Аль-Карни, соответственно, на Международную космическую станцию во второй четверти 2023 года (...) Астронавты присоединятся к экипажу космической миссии Axiom-2", - говорится в сообщении на сайте агентства.

По данным НАСА, командиром корабля станет бывший астронавт НАСА и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, обязанности пилота будет исполнять предприниматель Джон Шоффнер.

В миреЭкипаж миссии Axiom-2 одобрен странами-участницами проекта МКС к полету на станциюЧитать подробнее

В ноябре прошлого года американское космическое ведомство сообщало, что запуск миссии к космической станции намечен на 1 мая 2023 года.

Планируется, что в рамках миссии Axiom-2 частные астронавты отправятся к станции на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Прибыв на станцию, астронавты проведут на ней 10 дней, в течение которых будут работать вместе с постоянным экипажем МКС.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

МКС Саудовская Аравия Axiom-2 НАСА SpaceX
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