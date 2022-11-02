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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Южная Корея ответила на пуски КНДР запуском трех своих ракет

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Три ракеты в международные воды Японского моря были пущены Южной Кореей в ответ на ракетные пуски КНДР, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских вооруженных сил.

Три высокоточные управляемые ракеты класса "воздух-земля" были пущены с истребителей F-15K и KF-16 южнокорейских ВВС, отмечается в сообщении.

"Ответ военных подтверждает нашу решимость жестко реагировать на любые провокации (со стороны Северной Кореи - ИФ), и показывает, что мы способны нанести точный удар по нашему врагу", - заявили в ОКНШ.

В среду Северная Корея осуществила пуски не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Еще одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

Президент Юн Сук Ель осудил эти действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи, и приказав принять срочные меры, чтобы заставить Север "заплатить за провокации". Он "приказал военным поддерживать полную готовность к защите жизни и безопасности людей и готовность к возможности дополнительных и высокоинтенсивных провокаций со стороны Северной Кореи в будущем", сообщило агентство "Ренхап".

Агентство обратило внимание, что пуки совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян накануне предупредил, что может предпринять решительные меры в ответ на проведение учений.

КНДР Южная Корея
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