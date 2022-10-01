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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

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"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", - написал он в соцсетях.

Как добавил Жарын, "польская граница является самой защищенной в Европе".

Посты с этой информацией были сделаны на польском, русском и арабском языках.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас ведется установка на заграждении электронных датчиков движения и камер слежения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент в мае 2021 года с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

В ноябре 2021 года осложнилась ситуация на границе Белоруссии и стран ЕС, в первую очередь, Польши. К границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. Начались массовые попытки проникновения нелегальных мигрантов с белорусской территории.

В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой.

Польша Белоруссия
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