Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", - написал он в соцсетях.
Как добавил Жарын, "польская граница является самой защищенной в Европе".
Посты с этой информацией были сделаны на польском, русском и арабском языках.
Пресс-секретарь добавил, что сейчас ведется установка на заграждении электронных датчиков движения и камер слежения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент в мае 2021 года с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.
В ноябре 2021 года осложнилась ситуация на границе Белоруссии и стран ЕС, в первую очередь, Польши. К границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. Начались массовые попытки проникновения нелегальных мигрантов с белорусской территории.
В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.
В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".
В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой.