Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", - написал он в соцсетях.

Как добавил Жарын, "польская граница является самой защищенной в Европе".

Посты с этой информацией были сделаны на польском, русском и арабском языках.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас ведется установка на заграждении электронных датчиков движения и камер слежения.