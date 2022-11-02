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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Лондон расширил запрет на импорт золота из России

Лондон расширил запрет на импорт золота из России
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России - отныне не разрешается ввоз в страну изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах, сообщается в среду на сайте правительства Великобритании.

"Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза в целях персонального использования.

Великобритания ввела запрет на импорт золота из России 21 июля.

Великобритания
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