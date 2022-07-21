Великобритания запрещает импорт из России золота, угля и нефти

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, на импорт угля вступит в силу 10 августа, на импорт нефти - 31 декабря 2022 года

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти, сообщает в четверг Даунинг-стрит.

"Принимается поправка, которая запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и золота. Также запрещается напрямую или косвенным образом совершать покупку, поставки этих товаров", - говорится в опубликованных в четверг разъяснениях.

Запрет также касается предоставления технической поддержки и финансовых услуг, связанных с этими товарами.

"Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, а на импорт нефти - 31 декабря 2022 года", - поясняет британское правительство.

В апреле британский МИД сообщал, что страна в течение 2022 года откажется от импорта российского угля и нефти, затем по мере возможности - и от газа. "К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти, и, как можно скорее после этого прекратит импорт газа", - отмечали во внешнеполитическом ведомстве.