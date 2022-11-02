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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Молдавии регулятор повысил тарифы на электроэнергию в 1,5 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) Молдавии в среду приняло решение повысить тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Тариф для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) возрастает на 51% - с 3,15 лея до 4,77 лея за кВт.ч, для клиентов госкомпании FEE Nord (обслуживает север Молдавии) на 50% - с 3,21 лея до 4,81 лея за кВт.ч.

Новые тарифы вступят в силу после публикации решения НАРЭ в "Официальном мониторе" Молдавии.

Это уже четвертое повышение тарифа на электроэнергию в Молдавии в 2022 году.

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Ситуация в Молдавии

В Молдавии с октября 2022 года развивается энергетический кризис, связанный с прекращением экспорта электроэнергии из Украины и снижением поставок электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (ранее электростанция обеспечивала 70% всего объема потребления страны - ИФ). Последняя снизила объемы поставок в связи с тем, что "Газпром" в октябре на 30% сократил объемы поставляемого газа в Молдавию (из-за технических проблем, связанных с ограничением транзита газа через Украину). Власти республики рассчитывали, что молдавская госкомпания Energocom и ГРЭС до конца понедельника - 31 октября - подпишут контракт на поставки электроэнергии в ноябре, однако он не был продлен.

Дефицит электроэнергии Молдавия покрывает из соседней Румынии. Между госпредприятиями обеих стран заключен контракт на поставку 30% необходимой Молдавии электроэнергии по цене 90 евро за 1 МВт.ч, а остальное страна закупает в рамках экстренных контрактов по биржевым ценам. По данным властей Молдавии, на экстренные поставки приходится 7-8% потребления.

Молдавская ГРЭС в октябре поставляла Молдавии электроэнергию по цене существенно ниже цены закупок в Румынии.

В Молдавии небольшой процент электроэнергии производится местными ТЭЦ, несколькими гидроэлектростанциями, а также СЭС и ВЭС. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что в отопительный сезон доля собственной генерации в стране может достигать 20-25% от потребления.

Официальный курс на 2 ноября - 19,3 лея за доллар.

Молдавия
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