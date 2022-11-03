Молдавия закупила в резерв еще 15 млн куб. м газа

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия закупила еще 15 млн кубометров газа и увеличила собственные резервы до 157 млн кубометров. Об этом сообщил вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем телеграм-канале

При этом он не сообщил, у кого и по какой цене приобретен газ.

Как сообщалось, Молдавия закупает газ на случай прекращения поставок газа "Газпромом". В стране нет собственных газовых хранилищ, поэтому купленный газ хранится в Румынии и на Украине.

На ноябрь "Газпром" сохранил объем поставок газа Молдавии такой же, как и в октябре – 5,7 млн кубометров в сутки, что на 40% меньше запрашиваемого Молдавией объема. Предварительная стоимость газа в ноябре будет $821 за 1 тыс. кубометров, что существенно ниже октября, когда Молдавия платила $1082 за 1 тыс. кубометров газа.

С 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии был снижен на 30% – до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.