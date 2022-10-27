Правительство Молдавии обсуждает варианты веерных отключений электроэнергии с ноября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну не исключает веерных отключений электроэнергии в стране.

"Риск отключения электроэнергии существует, это весьма вероятно. Если мы вынуждены будет пойти на эти меры, то отключения не будут массовыми, они будут таргетированными. В последнюю очередь будут отключаться Кишинев и другие крупные города, где есть больницы и другие медицинские учреждения. Мы обсуждаем эти варианты, чтобы отключения были периодическими и непродолжительными", - сказал Спыну в четверг вечером на телеканале TV8.

По его словам, это случится только в том случае, если Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье - ИФ) не будет поставлять электроэнергию на правый берег Днестра.

"Сейчас мы обсуждаем то, что будет после 1 ноября. Все зависит от объема поставок газа от "Газпрома". Если газ не будет поставляться, то не будет и электроэнергии с левого берега Днестра. В этом случае мы вынуждены восполнить необходимый объем электроэнергии за счет импорта из Румынии и (других) стран Европы. Электроэнергия есть, но она существенно дороже", - отметил Спыну.

Он подчеркнул, что Молдавия в настоящее время покупает в Румынии около 185 Мвт (из 750-800 Мвт, необходимых Молдавии - ИФ) по цене 90 евро за Мвт. Кроме того, в часы пик дефицит восполняется за счет европейской электроэнергии, по цене 260-280 евро за Мвт.

"В настоящее время дефицит составляет 7-8%. Именно поэтому мы призываем экономить электроэнергию, особенно в часы пик, когда ощущаем большой дефицит, а цена электроэнергии - выше", - подчеркнул Спыну.

Он отметил, что Кишинев рассчитывает на то, что Молдавская ГРЭС будет поставлять в ноябре 45-50% от необходимого объема правобережью Днестра (согласно договору, в октябре Молдавская ГРЭС должна была поставлять 70% объема, но с 24 октября сократила объем до менее 50% - ИФ).

"Если допустить, что в ноябре мы будем получать от "Газпрома" те же 5,7 млн куб. м в день, то правый берег получит 1,8 млн куб. м, а Приднестровье - 3,9 млн. Этого должно хватить для того, чтобы обеспечить население на обоих берегах Днестра газом, теплом и электроэнергией. Ясно, что крупные предприятия, которые потребляют большой объем газа и электроэнергии, работать не будут", - заявил Спыну.

Проблемы в энергетике Молдавии возникли после того, как администрация Приднестровья заявила, что вынуждена серьезно сократить поставки электроэнергии на правый берег Днестра - с 70% от общих потребностей Молдавии до 27% оговоренного объема с 24 октября, и - до 23% с 1 ноября.