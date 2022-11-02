Молдавия выделила деньги на аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии выделило 800 тысяч евро на проведение аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Постановление по этому поводу кабмин принял на заседании в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Согласно документу, деньги будут предоставлены из резервного фонда правительства Агентству публичной собственности для оплаты аудиторских услуг компаний Wikborg Rein Advokatfirma (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания).

Аудиторы проверят процесс формирования долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 г.

Проведение данного аудита было включено в протокол между правительством РМ и "Газпромом", подписанный в октябре прошлого года. Согласно документу он должен был завершиться к 1 мая 2022 г., чего так и не было сделано (тендер по найму аудитора провалился). Позже "Газпром" согласился продлить сроки аудита до 1 октября. Российский поставщик оценивает исторический долг более чем в $700 млн, но молдавская сторона не намерена его признавать без результатов аудита, которые должны быть представлены в начале следующего года.

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа сроком на пять лет. Подписанию договор предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером в октябре прошлого года, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который по мнению российской стороны составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 г., чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могла к этой дате подписать Соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.

В начале августа Агентство государственной собственности подписало договор на проведение аудита с двумя компаниями - Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Согласно договорам, аудит должен быть завершен до 30 января 2023 года.

После подписания договоров о проведении аудита компания "Газпром", которая является мажоритарным акционером, пока не высказала своего отношения к действиям правительства по заключению договоров.