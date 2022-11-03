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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Cеверная Корея в четверг запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Подробности пуска и параметры полета ракеты пока не приводятся.

В то же время агентство пишет, что, по оценкам военных, Северная Корея запустила ракету средней или малой дальности, которая пролетела над Японией.

Как сообщалось, в среду КНДР осуществила пуски не менее 10 ракет в направлении Японского и Желтого морей. Она из них перелетела через ее фактическую морскую границу с Южной Кореей, еще одна упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

В Сеуле осудили данные действия Пхеньяна, назвав их фактическим нарушением территории Южной Кореи.

В связи с этим, как писал "Ренхап", президент РК Юн Сок Ель приказал "незамедлительно принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит цену за свою провокацию", - говорилось в пресс-релизе его офиса по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

Кроме того, Южной Кореей были пущены три ракеты в международные воды Японского моря.

СМИ обратили внимание, что пуски совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян ранее предупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.

КНДР Южная Корея
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