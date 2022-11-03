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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Минобороны Японии опровергло сообщения о пролете северокорейской ракеты над территорией страны

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил журналистам, что ракета, запущенная в четверг Северной Кореей, не пролетала над территорией страны.

Он сказал на пресс-конференции, что такой вывод был сделан после "тщательного анализа" данных о полете ракеты, которая преодолела расстояние в 750 км на максимальной высоте 2 тыс. км.

Ранее СМИ сообщили о пуске неустановленной баллистической ракеты, предположительно, большой или средней дальности, которая пролетела над территорией Японии.

КНДР в четверг продолжило ракетные пуски, по данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи, утром были запущены одна межконтинентальная баллистическая ракета большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности, сообщает агентство "Ренхап".

Как сообщалось, в минувшую среду Северная Корея запустила не менее 17 различных ракет, а также провела артиллерийские стрельбы, в ходе которых были выпущены не менее 100 снарядов в сторону Японского моря.

СМИ обращают внимание, что пуски и стрельбы совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян ранее предупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.

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