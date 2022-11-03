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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи в четверг утром КНДР запустила три ракеты - межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности, сообщает агентство "Ренхап".

Ранее сообщалось о пуске неустановленной баллистической ракеты, предположительно, большой или средней дальности, которая пролетела над территорией Японии.

В связи с этим, как пишет агентство Associated Press, канцелярия премьер-министра Японии распространила уведомление для жителей северных префектур страны, рекомендовав им не покидать дома или спуститься в подземные убежища.

Как сообщалось, в среду утром КНДР осуществила пуски не менее 10 ракет в направлении Японского и Желтого морей. Она из них перелетела через ее фактическую морскую границу с Южной Кореей, еще одна упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

Всего в течение дня Северная Корея запустила не менее 17 различных ракет, а также провела артиллерийские стрельбы, в ходе которых были выпущены не менее 100 снарядов в сторону Японского моря.

СМИ обращают внимание, что пуски и стрельбы совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян ранее предупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.

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