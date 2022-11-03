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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - КНДР произвела запуск очередной баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщает в четверг "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Информации о технических характеристиках ракеты пока нет.

Ранее сообщалось, что в четверг КНДР осуществила пуски трех баллистических ракет: одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) большой дальности и двух баллистических малой дальности. По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, запущенная КНДР МБР летела со скоростью 15 махов. Она преодолела расстояние в 760 км при максимальной высоте полета в 1,92 тыс. км.

КНДР Японское море
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