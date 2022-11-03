Ракетные пуски КНДР вынуждают Южную Корею укреплять сотрудничество с США в области безопасности

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Последние пуски ракет Северной Кореей свидетельствуют о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества Сеула и Вашингтона в области безопасности и сдерживания, говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи по итогам заседания Совета национальной безопасности в четверг.

"Президент (РК - ИФ) Юн Сук Ель приказал, чтобы по мере повышения уровня провокаций со стороны Северной Кореи прилагались усилия к укреплению совместной обороны Южной Кореи и США, чтобы не допустить ни малейшего просчета в защите жизни и безопасности наших людей", - отмечается в нем.

Администрация добавила: "Более того, он дал указания о дальнейшем укреплении системы расширенного сдерживания Южной Кореи и США и расширении сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией".

Как сообщалось, КНДР в четверг утром запустила одну предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности.

В среду утром КНДР осуществила пуски не менее 10 ракет в направлении Японского и Желтого морей. Она из них пролетела через ее фактическую морскую границу с Южной Кореей, еще одна упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

В течение дня Северная Корея запустила не менее 17 различных ракет, а также провела артиллерийские стрельбы, в ходе которых были выпущены не менее 100 снарядов в сторону Японского моря.

СМИ обращают внимание, что пуски и стрельбы совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова масштабными совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян ранее предупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.