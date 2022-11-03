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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Япония изучает возможность поставить на вооружение к 2030 г. гиперзвуковые ракеты

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Японии рассматривает перспективы оснащения японских военных к 2030 году гиперзвуковыми ракетами, сообщает в четверг издание Nikkei.

Ожидается, что в Японии работы над гиперзвуковыми ракетами начнутся в 2023 финансовом году.

По информации издания, власти Японии с учетом развития ракетного потенциала Китаем и КНДР полагают, что должны иметь возможность не только перехватывать вражеские ракеты, но и наносить при необходимости ответный удар. При этом до конца года в Японии закончится пересмотр стратегии национальной безопасности и других ключевых документов в сфере обороны, куда, как ожидается, включат положения о гиперзвуковых ракетах.

Nikkei отмечает, что для усиления потенциала сдерживания и возможностей наносить ответные удары Япония, в частности, может получить ракеты дальнего действия - в три этапа. На первом этапе Токио рассмотрит приобретение у США крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), что может произойти быстро при согласии Вашингтона на сделку. Затем Япония может усовершенствовать противокорабельные ракеты собственной разработки Type 12, увеличив их дистанцию боя с нынешних менее 200 км до более чем 1 тыс. км. Модернизированные ракеты могут встать на вооружение в 2026 финансовом году.

Третьим этапом может стать принятие на вооружение гиперзвуковых ракет. Они могут двигаться со скоростью в пять раз выше скорости звука, по более сложным траекториям, и их будет труднее перехватить, чем "Томагавки" или Type 12, напоминает газета.

Япония
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