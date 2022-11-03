В Южной Корее сообщили, что межконтинентальная ракета КНДР развила скорость в 15 махов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, запущенная КНДР в четверг межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) летела со скоростью 15 махов, сообщило агентство "Ренхап".

Она преодолела расстояние в 760 км при максимальной высоте полета в 1,92 тыс. км.

В то же время, как отмечает агентство со ссылкой на собственный источник, "после отделения второй ступени нормальный полет ракеты был прерван".

Ранее сообщалось, что в четверг КНДР осуществила пуски трех баллистических ракет: одной МБР большой дальности и двух баллистических малой дальности.