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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Узбекистан пока не будет возобновлять обслуживание карт "Мир"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Банки Узбекистана из-за существующих рисков воздерживаются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир", о возобновлении их приема пока речи не идет, заявил в четверг председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.

Об этом Нурмуратов сказал журналистам в кулуарах экономического форума, проходящего в Самарканде.

Глава Центробанка пояснил, что в той системе работают коммерческие банки Узбекистана, для которых сейчас существуют большие риски.

Как сообщалось ранее, единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, со ссылкой на технические причины. Между тем кобейджинговые карты Uzcard - "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.

Узбекистан
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