ЦБ РФ обсуждает с иностранными государствами различные альтернативы картам "Мир"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает альтернативы картам "Мир", одна из возможных схем - переводы по аналогу быстрых платежей, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Финополис".

"Мы обсуждаем разные схемы с разными странами. На самом деле, по каждой стране может быть какое-то свое собственное решение. Очень сильно зависит от того, какая инфраструктура есть на той стороне, вот в той стране. Потому что в принципе, вопрос интеграции наших национальных систем с любой иностранной системой, он не такой сложный, он решаемый. Вопрос, есть ли, например, у той страны аналог Системы быстрых платежей? Или есть, например, у той страны аналог СПФС (Системы передачи финансовых сообщений - ИФ), или карты "Мир"? Если есть, то технологически это решается просто, как я и сказала. Второй вопрос, насколько сама страна или регулятор той страны готовы в этом плане сотрудничать и двигаться с нами вместе?", - сказала Скоробогатова.

"Схема, которая в принципе возможна для многих стран, это именно переводы по аналогам быстрых платежей. То есть с одной стороны кошелек, с другой стороны кошелек открывается, и если такие системы есть в одной стране, и есть в другой стране, то можно между ними делать интеграцию, пополнять кошельки уже непосредственно в стране, куда турист поедет. И как идея, возможно пользоваться именно мобильным приложением уже той системы", - сказала она.

В апреле Скоробогатова сообщала, что ЦБ прорабатывал вопрос интеграции российской СБП с аналогичной системой в Индии.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платёжных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

После предупреждения OFAC принимать карты "Мир" полностью или частично перестали банки Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Банк России, комментируя решения турецких банков, сообщал, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", - отмечали в ЦБ.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.