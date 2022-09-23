В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

В узбекском процессинговом центре этот шаг объяснили техническими причинами

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре, а также действие кобейджинговых карт Uzcard - "Мир" за рубежом, говорится в сообщении процессингового центра.

Такое решение принято "в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard", говорится в сообщении.

Другие подробности, а также вопрос о том, как решение Uzcard отразится на работе узбекских банков с картами "Мир", в пресс-службе не комментируют.

По данным пресс-службы, кобейджинговые карты Uzcard - "Мир" работают в штатном режиме на территории Узбекистана.

Ранее в марте Uzcard приостанавливал на несколько дней прием карт "Мир", кроме кобейджинговых, из-за технических работ.

В марте 2019 года платежная система "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт "Мир". В июне 2020 года "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard.

Проблемы с картами "Мир" за рубежом

Ранее ряд зарубежных банков заявил о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платёжных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.