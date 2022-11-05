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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели пуск в сторону Желтого моря четырех баллистических ракет малой дальности, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Ракеты преодолели расстояние в 130 километров, максимальная высота полета составляла 20 километров.

Этот пуск ракет, как отмечает "Ренхап", произошел в последний день масштабных совместных учений ВВС США и Южной Кореи.

В последние недели КНДР активизировала проведение подобных испытаний ракет.

КНДР Желтое море
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