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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Парламент Болгарии впервые одобрил оказание военной помощи Украине

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца правительство страны решит, какое именно оружие будет туда оправлено, и не повредит ли это обороноспособности самой Болгарии, сообщает АР.

За оказание такой помощи Украине проголосовали 175 парламентариев, 49 высказались против и один воздержался.

До сих пор Болгария соглашалась ремонтировать украинское военное оборудование на своих предприятиях, но не отправляла военную помощь в связи с возражениями со стороны президента Румена Радева и некоторых политических партий.

Хроника 24 февраля – 03 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Болгария Украина Румен Радев
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