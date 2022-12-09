Парламент Болгарии одобрил первый пакет военной помощи Украине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Болгарии проголосовал за предоставление Украине первого пакета военной помощи, сообщает AP. За это проголосовали 148 депутатов, против - 46.

До этого Болгария и Венгрия оставались единственными странами ЕС, которые с 24 февраля отказывались предоставлять Киеву оружие.

Также депутаты одобрили соглашение между Министерствами обороны Болгарии и Украины о поставках вооружений, экипировки и амуниции. Соглашение предусматривает обучение 60 украинских военных навыкам санинструкторов.

Список вооружений, которые Болгария может передать Украине, засекречен. Однако перед парламентским голосования в болгарском правительстве заявляли, что речь может идти о стрелковом оружии и амуниции.

Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов отмечал, что София не будет поставлять Киеву ни зенитно-ракетные комплексы С-300, ни истребители МиГ-29, но в целом помощь со стороны Болгарии соответствует потребностям Украины.