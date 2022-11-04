Пентагон пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына, если КНДР применит ядерное оружие

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - США покончат с северокорейским режимом, если Пхеньян пойдет на применение ядерного оружия, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

"Министр Остин подтвердил твердую приверженность США обеспечению расширенного сдерживания с использованием всего спектра оборонных возможностей США, включая возможности ядерной, обычной и противоракетной обороны, а также передовые неядерные возможности", - говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшего в Вашингтоне консультативного совещания США и Южной Кореи по вопросам безопасности.

Глава Пентагона подчеркнул, что любое нападение как на Соединенные Штаты, так и на их союзников и партнеров, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия, "приведет к концу режима Ким Чен Ына".

С южнокорейской стороны в совещании принял участие глава Минобороны Ли Чжон Соп.

В коммюнике отмечается, что стороны "выразили обеспокоенность продолжающимися усилиями КНДР по развитию ядерного потенциала и потенциала баллистических ракет, а также риторикой в отношении применения тактического ядерного оружия".

Вашингтон и Сеул договорились об укреплении сотрудничества в области "обмена информацией, консультаций, совместного планирования и исполнения решений", говорится в документе. Как пишет информагентство Yonhap", эти договоренности среди прочего позволят Сеулу "добиваться соглашения о совместном использовании ядерного оружия, аналогичного соглашению НАТО".

В то же время, как сообщили южнокорейские военные, в четверг вечером КНДР осуществила пуск еще трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По словам военных, Пхеньян также провел артиллерийские стрельбы, выпустив около 80 снарядов по буферной зоне в Японском море, нарушив соглашение с Сеулом от 2018 года, направленное на снижение напряженности.

Эти действия Северной Кореи последовали за решением Сеула и Вашингтона продлить проводимые в районе Корейского полуострова совместные военно-воздушные учения.

Ранее в четверг Пхеньян, как сообщалось, запустил межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты малой дальности.