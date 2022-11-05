Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР

Фото: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив перемещение более 180 военных самолетов КНДР. Об этом пишет "Ренхап" со ссылкой на сообщение южнокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, перемещение истребителей и бомбардировщиков КНДР было замечено над внутренними районами страны, а также у западного и восточного побережий Корейского полуострова. При этом авиация Северной Кореи не приближалась к южнокорейской границе.

Ранее Южная Корея и США решили продлить проводимые в районе Корейского полуострова совместные военно-воздушные учения из-за запусков ракет КНДР. Как сообщалось, Северная Корея в четверг утром запустила одну предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности.

В среду утром КНДР осуществила пуски не менее 10 ракет в направлении Японского и Желтого морей. Она из них пролетела через ее фактическую морскую границу с Южной Кореей, еще одна упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

В течение дня Северная Корея запустила не менее 17 различных ракет, а также провела артиллерийские стрельбы, в ходе которых были выпущены не менее 100 снарядов в сторону Японского моря.

Пхеньян ранее предупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.