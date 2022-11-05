Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР
Фото: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив перемещение более 180 военных самолетов КНДР. Об этом пишет "Ренхап" со ссылкой на сообщение южнокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, перемещение истребителей и бомбардировщиков КНДР было замечено над внутренними районами страны, а также у западного и восточного побережий Корейского полуострова. При этом авиация Северной Кореи не приближалась к южнокорейской границе.

Ранее Южная Корея и США решили продлить проводимые в районе Корейского полуострова совместные военно-воздушные учения из-за запусков ракет КНДР. Как сообщалось, Северная Корея в четверг утром запустила одну предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности.

В среду утром КНДР осуществила пуски не менее 10 ракет в направлении Японского и Желтого морей. Она из них пролетела через ее фактическую морскую границу с Южной Кореей, еще одна упала в море в 57 км от Сокчхо - города в провинции Канвондо в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

В течение дня Северная Корея запустила не менее 17 различных ракет, а также провела артиллерийские стрельбы, в ходе которых были выпущены не менее 100 снарядов в сторону Японского моря.

Пхеньян ранее предупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.

Южная Корея КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган заявил, что одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от их действий

Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

Rocket Lab вновь не удалось перехватить в воздухе спускавшуюся ступень ракеты Electron

Что произошло за день: пятница, 4 ноября

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть

Раиси в ответ на слова Байдена об "освобождении Ирана" исключил возвращение под влияние США

Раиси в ответ на слова Байдена об "освобождении Ирана" исключил возвращение под влияние США

Лукашенко анонсировал создание совместной с РФ спутниковой группировки

Лукашенко анонсировал создание совместной с РФ спутниковой группировки

Минниханов рассказал папе римскому о соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

Минниханов рассказал папе римскому о соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян возглавил кабмин непризнанной НКР

Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян возглавил кабмин непризнанной НКР

Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине

Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });