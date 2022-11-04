Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле позиций на границе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении в ночь с четверга на пятницу на границе двух стран.

"В ночь с 3 на 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кяльбяджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".

Накануне Минобороны Азербайджана также сообщало, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.