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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле позиций на границе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении в ночь с четверга на пятницу на границе двух стран.

"В ночь с 3 на 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кяльбяджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".

Накануне Минобороны Азербайджана также сообщало, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.

Армения Азербайджан
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