Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Армении заявило об обстреле армянских позиций азербайджанскими военными.

В сообщении отмечается, что в пятницу вечером подверглись обстрелу "расположенные в восточном направлении армяно-азербайджанской границы позиции ВС Армении из стрелкового оружия различного калибра".

При этом в ведомстве добавили, что с армянской стороны потерь нет, а обстановка на границе "относительно стабильная".

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщала в пятницу утром об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении.

"В ночь с 3 на 4 ноября на протяжении пяти часов подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кяльбяджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ)", - говорилось в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Накануне Минобороны Азербайджана также сообщало, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.