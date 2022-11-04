Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян возглавил кабмин непризнанной НКР

Рубен Варданян Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян назначен на должность госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Как сообщает пресс-служба главы НКР, соответствующий указ президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал в пятницу, освободив от должности госминистра Артака Бегларяна.

Согласно указу, государственный министр будет координировать деятельность министра здравоохранения, министра юстиции, министра иностранных дел, министра сельского хозяйства, министра образования, науки, культуры и спорта, министра социального развития и миграции, министра территориального управления и инфраструктур, министра градостроительства, а также министра финансов и экономики.

Кроме того, на главу правительства возлагаются функции по координации деятельности начальника Службы государственного контроля, председателя Комитета кадастра и управления государственным имуществом, председателя Комитета по вопросам материального ущерба, председателя Комитета государственных доходов, председателя Комитета по управлению государственными инспекциями, председателя Водного комитета.

В начале октября президент непризнанной НКР предложил Варданяну занять пост госминистра.

2 сентября Варданян сообщил об отказе от гражданства России и своем решении переехать в Нагорный Карабах. Он также сообщал, что создает "Фронт безопасности и развития Арцаха".