Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян возглавил кабмин непризнанной НКР

Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян возглавил кабмин непризнанной НКР
Рубен Варданян
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян назначен на должность госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Как сообщает пресс-служба главы НКР, соответствующий указ президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал в пятницу, освободив от должности госминистра Артака Бегларяна.

Согласно указу, государственный министр будет координировать деятельность министра здравоохранения, министра юстиции, министра иностранных дел, министра сельского хозяйства, министра образования, науки, культуры и спорта, министра социального развития и миграции, министра территориального управления и инфраструктур, министра градостроительства, а также министра финансов и экономики.

В миреЭкс-главе "Тройки Диалог" Варданяну предложили возглавить правительство непризнанной НКРЧитать подробнее

Кроме того, на главу правительства возлагаются функции по координации деятельности начальника Службы государственного контроля, председателя Комитета кадастра и управления государственным имуществом, председателя Комитета по вопросам материального ущерба, председателя Комитета государственных доходов, председателя Комитета по управлению государственными инспекциями, председателя Водного комитета.

В начале октября президент непризнанной НКР предложил Варданяну занять пост госминистра.

2 сентября Варданян сообщил об отказе от гражданства России и своем решении переехать в Нагорный Карабах. Он также сообщал, что создает "Фронт безопасности и развития Арцаха".

НКР Карабах Нагорный Карабах Рубен Варданян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине

Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине

Что случилось этой ночью: пятница, 4 ноября

Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле позиций на границе

Израиль нанес удары по сектору Газа

Пентагон пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына, если КНДР применит ядерное оружие

Супруг Нэнси Пелоси выписан из больницы после нападения

Pfizer, Audi и Mondelez приостановили рекламу в Twitter после покупки соцсети Маском

Pfizer, Audi и Mondelez приостановили рекламу в Twitter после покупки соцсети Маском

На ЗАЭС состоялась вторая ротация экспертов МАГАТЭ

Юристы ЕС изучают возможность направить активы Банка России на помощь Украине

Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });