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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Госминистр (премьер-министр) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян освобожден от занимаемой должности, заявил глава НКР Араик Арутюнян.

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Как сообщает пресс-служба президента непризнанной республики, соответствующий указ Арутюнян зачитал в четверг на заседании правительства. Он сообщил, что предложил должность госминистра генпрокурору непризнанной республики Гургену Нерсисяну.

Арутюнян отметил, что госминистр будет координировать все сферы исполнительной власти, кроме силовых структур и МИД.

Как сообщалось, выступая на пленарном заседании в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов начать практические коммуникации с армянами Нагорного Карабаха при условии, что эту территорию покинет госминистр НКР Варданян.

Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Варданян был назначен на должность госминистра (главы правительства) НКР 4 ноября 2022 года.

До этого, 2 сентября, Варданян сообщил об отказе от гражданства России и своем решении переехать в Нагорный Карабах. Он также сообщал, что создает "Фронт безопасности и развития Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)".

В минувшую среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван получил заверения от Азербайджана о готовности начала диалога между Баку и Степанакертом.

Рубен Варданян
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