В Херсоне вводится круглосуточный комендантский час

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Комендантский час в Херсоне будет действовать круглосуточно, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа - круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - сказал Стремоусов в своем видеообращении и телеграм-канале.

Он также напомнил жителям области о необходимости покинуть опасные территории. "Возможны теракты, возможны провокации. Поэтому мы еще раз просим жителей Херсона уходить из города на левобережную часть Херсонской области, дать возможность военным делать свое дело без гражданских", - добавил Стремоусов.

18 октября на фоне массированных обстрелов населенных пунктов в Херсонской области со стороны Украины власти региона объявили о массовом перемещении жителей на левый берег Днепра. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км.

По последним данным, Херсонскую область с начала эвакуации покинули порядка 80 тыс человек. Однако в населенных пунктах на правом берегу Днепра до сих пор могут находиться до 170 тыс жителей, которые не смогли или не захотели эвакуироваться из опасных районов.